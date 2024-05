V Ljubljani podaljšanje zapore dela Jurčkove ceste

Ljubljana, 31. maja - Dela v okviru izgradnje komunalne infrastrukture na območju Jurčkove ceste med Peruzzijevo in Dolinškovo ulico v Ljubljani, ki so bila predvidena za čas med 8. aprilom in 24. majem, so še v teku. Posledično je podaljšana tudi zapora te ceste, in sicer do predvidoma 20. junija, je objavila Mestna občina Ljubljana (Mol).