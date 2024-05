Ministrstvo in Akos z občinami o digitalni povezljivosti

Ljubljana, 31. maja - Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) ter občine so na današnjem posvetu govorili o digitalni povezljivosti. Državna sekretarka Aida Kamišalić Latifić je predstavila ukrepe in dva skorajšnja razpisa, ki ju načrtujejo na tem področju.