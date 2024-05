Na Golovcu našli truplo, policisti znakov kaznivega dejanja niso ugotovili

Ljubljana, 31. maja - Na težko dostopnem terenu na območju Golovca so našli truplo, o čemer so policijo obvestili v sredo zvečer. Policisti znakov kaznivega dejanja niso ugotovili, po doslej zbranih obvestilih gre za dalj časa pogrešano osebo, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.