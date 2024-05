Novomeški občinski svetniki potrdili 76,2 milijona evrov težak proračun za leto 2025

Novo mesto, 31. maja - Novomeški občinski svetniki so na četrtkovi seji potrdili proračun za leto 2025. Kot predvideva dokument, bodo prihodki Mestne občine Novo mesto znašali 71,1 milijona evrov, skupni odhodki pa 76,2 milijona. "Proračun je razvojno in investicijsko naravnan ter sledi ciljem in prioritetam strateških dokumentov občine," so sporočili iz slednje.