Britanska in ameriška vojska napadli cilje hutijevcev v Jemnu

London/Sana/Taiz, 31. maja - Ameriške in britanske sile so v četrtek napadle s hutijevci povezane cilje v Jemnu. To je od januarja peta skupna operacija proti skupini, ki izvaja napada na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Po navedbah lokalnih medijev je v bližini Hudajde umrlo 16 ljudi, 35 je bilo ranjenih. Hutijevci v odzivu napovedujejo stopnjevanje napadov na ladje.