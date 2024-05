Inflacija v območju evra maja pospešila na 2,6 odstotka

Luxembourg, 31. maja - Cene življenjskih potrebščin v evrskem območju so bile maja v povprečju za 2,6 odstotka višje kot maja lani. To je za 0,2 odstotne točke višja medletna inflacija od aprilske. Razlog za višjo inflacijo je predvsem višja rast cen storitev in vnovična medletna rast cen energije, je v prvi oceni objavil evropski statistični urad Eurostat.