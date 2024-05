V akciji pregledanih skoraj 300 avtobusov, ugotovljena vrsta nepravilnosti

Ljubljana, 31. maja - Inšpektorat RS za infrastrukturo, policija in Finančna uprava RS (Furs) so 22. in 23. maja ob podpori Evropskega organa za delo (Ela) izvajali poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu. Pregledali so 293 avtobusov in ugotovili vrsto nepravilnosti, dva avtobusa sta bila po izrednem tehničnem pregledu izločena iz prometa.

Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, so nadzor sočasno izvajali na vseh krakih avtocestnega omrežja, skupno je vsak dan sodelovalo približno 40 policistov, 15 inšpektorjev z inšpektorata za infrastrukturo, 15 uslužbencev Fursa, dva inšpektorja inšpektorata za delo, osem cestninskih nadzornikov Darsa, trije predstavniki Ele, predstavnik Evropske komisije ter 15 predstavnikov tujih nadzornih organov (Nemčija, Avstrija, Hrvaška). Nadzor so izvajali tudi s pomočjo helikopterja Letalske policijske enote.

V usmerjeni akciji je bilo pregledanih 97 avtobusov domačih prevoznikov, 143 avtobusov evropskih prevoznikov in 53 prevoznikov iz tretjih držav.

Na infrastrukturnem ministrstvu so pojasnili, da so bile ugotovljene številne nepravilnosti v povezavi z neizvajanjem linij, izvajanjem linij v nasprotju z izdanim dovoljenjem, voznim redom ali itinerarjem ter nepravilno izpolnjenimi potniškimi spremnicami.

Prav tako so izvajalci akcije zaznali kršitve določb socialne zakonodaje, in sicer v zvezi z manjkajočimi podatki za predhodnih 28 dni, ki jih mora voznik predložiti nadzornikom, zatajitvijo podatkov, ugotovljeni so bili vožnja z drugo voznikovo kartico, vožnja brez kartice, nepravilna uporaba preklopnih mehanizmov na tahografu, odsotnost ročnih vnosov v tahograf ter nezadostni tedenski časi počitka.

Pomanjkljivosti in napake so bile ugotovljene tudi na področju tehnične brezhibnosti, dva avtobusa pa sta bila po odrejenem izrednem tehničnem pregledu izločena iz prometa zaradi kritičnih napak na zavornem sistemu in krmilnem mehanizmu.

Zabeležene so bile še kršitve v zvezi z zaposlovanjem voznikov avtobusov na črno in nenajavami občasnih prevozov, pa tudi nepravilna uporaba naprav OBU s strani cestninskih zavezancev.

"Letošnji nadzor predstavlja nadaljevanje skupnih aktivnosti, začetih v lanskem letu - podoben nadzor je bil lani aprila izveden na avtocestnem počivališču Dul, sledil je skupen nadzor na Hrvaškem v decembru 2023," so še navedli na infrastrukturnem ministrstvu.