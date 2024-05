Za vlom v banko v Tolminu oktobra lani osumili državljana Srbije in dva državljana Hrvaške

Tolmin, 31. maja - Novogoriški kriminalisti, ki so nedavno tudi v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi končali preiskavo vloma v bančno ustanovo v Tolminu oktobra lani, so za vlom osumili državljana Hrvaške, stara 28 in 30 let, in 30-letnega državljana Srbije. Kazensko ovadbo zoper njih so podali na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.