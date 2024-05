Slovaškega premierja Fica iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo

Bratislava, 31. maja - Slovaškega premiera Roberta Fica so v četrtek odpustili iz bolnišnice v Banski Bystrici in prepeljali v Bratislavo, kjer bo okrevanje nadaljeval v domači oskrbi. Potem ko je po poskusu atentata sredi maja prestal več operacij, so zdravniki s potekom njegovega zdravljenja zadovoljni, poročajo tuje tiskovne agencije.