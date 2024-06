Letošnja sezona češenj podpovprečna

Nova Gorica, 1. junija - Začela se je še ena sezona češenj, pridelovalci pa z njo na splošno niso zadovoljni, je za STA povedala specialistka za sadjarstvo Sara Spačal Dovžak iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Tudi letos so razmere najbolj krojile vremenske razmere, ki so v času cvetenja vplivale na slabo oprašitev in oploditev plodov.