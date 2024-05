V prometni nesreči umrl nekdanji košarkar NBA Drew Gordon

Portland, 31. maja - Nekdanji center v severnoameriški košarkarski lige NBA Drew Gordon, starejši brat košarkarja lanskih prvakov Denver Nuggets Aarona Gordona, je v četrtek umrl v prometni nesreči v Portlandu v Oregonu, so za medijsko mrežo ESPN potrdili njegov agent Calvin Andrews in pri Nuggets. Star je bil 33 let.