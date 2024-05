Brdo pri Kranju, 30. maja - V Kongresnem centru Brdo so nocoj razglasili najbolj fatalno žensko leta 2024. Ta naziv je po mnenju bralk in bralcev revije Obrazi/Avenija ter preko spletnega glasovanja dobila voditeljica na radiu Aktual Martina Švab, so sporočili iz medijske hiše Media 24.