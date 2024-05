Evropske borze v zelenem; nafta cenejša, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 30. maja - Indeksi na evropskih borzah so se danes dvignili nad gladino in tako nekoliko nadoknadili izgube, ki so jih beležili v sredo. Med vlagatelji se je namreč razširila zaskrbljenost, da bodo obrestne mere na visokih ravneh vztrajale še dolgo, poročajo tuje tiskovne agencije. Nafta se je danes pocenila, evro pa podražil.