Na odboru za notranje zadeve o delu vlade razpravljali 13 ur

Ljubljana, 30. maja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes 13 ur namenil razpravi ob drugi obletnici vlade. Medtem ko so bili v opozicijski SDS do dela vlade kritični, so v koaliciji izpostavljali, kaj je bilo opravljeno v dveh letih. Podrobno so o delu resorjev spregovorili tudi državni sekretarji s posameznih ministrstev.