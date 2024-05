Za odpravo posledic škode v gospodarstvu po jesenskih poplavah okoli 1,4 milijona evrov

Ljubljana, 30. maja - Vlada je sprejela 1,37 milijona evrov vreden program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah, ki so državo prizadele med 27. oktobrom in 6. novembrom lani. Poplave, ki so zajele dolenjsko, gorenjsko, koroško, ljubljansko, obalno, severnoprimorsko in zahodnoštajersko regijo, so sicer povzročile za 77,5 milijona evrov škode.