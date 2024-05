Ljubljana, 30. maja - Izvršni odbor je današnji seji sprejel način izpadanja in popolnjevanja članskih lig za tekmovalno sezono 2024/25, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije. S temi sklepi so določili sistem tekmovanja v 1., 2. in 3. SNL, pa tudi način izpadanja in popolnjevanja lig.