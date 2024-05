Vlada se je seznanila z izhodišči za davčne spremembe

Ljubljana, 30. maja - Vlada se je danes seznanila z izhodišči za pripravo sprememb davčne zakonodaje, ki jih je ministrstvo za finance javnosti predstavilo v sredo in naj bi bile uveljavljene s 1. januarjem 2025. Na ministrstvu so ob tem znova zapisali, da gre za prvi korak, s katerim želijo okrepiti konkurenčnost gospodarstva in dvigniti dodano vrednost.