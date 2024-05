Prvaki koalicijskih strank ostro proti t. i. vaškim stražam

Ljubljana, 30. maja - Prvaki koalicijskih strank Gibanje Svoboda, SD in Levica so danes izrazili ostro nasprotovanje pojavu samoorganiziranih skupin, t. i. vaških straž. Kot so povedali Robert Golob, Matjaž Han in Asta Vrečko, jih zavračajo, saj je Slovenija varna država z dobro delujočo policijo. Golob je ob tem obsodil dialog člana SDS s predstavniki teh skupin.