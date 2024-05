Člani Golobove ministrske ekipe zadovoljni z doslej opravljenim delom

Ljubljana, 30. maja - Vlada Roberta Goloba obeležuje polovico mandata. Prvaki koalicije so črto pod opravljeno delo potegnili po današnjem zasedanju vlade, ob prihodu na sejo so prehojeno pot ocenili tudi nekateri ministri. Člani ministrske ekipe so enotni v oceni, da so se znali odzvati v kriznih trenutkih, na posameznih področjih pa uspeli zabeležiti pomembne premike.