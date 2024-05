Slovenija korak bližje priznanju Palestine

pripravila Sara Božič Erjavec Tekavec

Ljubljana, 30. maja - Vlada je danes na seji sprejela sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Državni zbor bo sklep obravnaval v torek na izredni seji, s sprejetjem v parlamentu pa bo postopek priznanja Palestine v Sloveniji zaključen. Koalicija je sklep pozdravila, NSi ne namerava nasprotovati predlogu, pri SDS pa so do predloga kritični.