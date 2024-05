Luče gostijo 16. letno srečanje mreže gorniških vasi

Luče, 31. maja - Gorniška vas Luče od danes do nedelje gosti 16. letno srečanje mreže gorniških vasi, v katero je vključenih 40 krajev iz Avstrije, Slovenije, Nemčije, Italije in Švice. Poleg Luč sta slovenski gorniški vasi še Jezersko in Dovje-Mojstrana. Tema letošnjega srečanja je dediščina kot prijazna sopotnica življenja v Alpah.