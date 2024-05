Štalekar in Kržič okrepitvi ACH Volleyja

Ljubljana, 30. maja - Potem ko so podaljšali sodelovanje s trenerjem Matjažem Hafnerjem, so se pri slovenskem odbojkarskem prvaku ACH Volleyju lotili osvežitve ekipe. Prvi okrepitvi sta blokerja, in sicer reprezentanta Šašo Štalekar in Janez Janž Kržič, ki se bo med oranžnimi zmaji pridružil bratu Joštu, so sporočili iz ljubljanskega kluba.