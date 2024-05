Festival Radovljica letos posvečen glasbi 17. in 18. stoletja

Radovljica, 30. maja - Tradicionalni, že 42. Festival Radovljica, ki daje poudarek stari glasbi, bo letos potekal med 10. in 27. avgustom. Program bo tudi tokrat obsegal deset koncertov, poudarek pa bo na glasbi 17. in 18. stoletja, so na današnji novinarski konferenci v Radovljici povedali organizatorji festivala.