V Izoli že 20. Praznik oljk, vina in rib

Izola, 31. maja - V soboto bo izolske ulice napolnila že 20. edicija etnološke prireditve Praznik oljk, vina in rib. Svoje pridelke bodo razstavljali vinarji in oljkarji, poleg njih pa se bodo predstavili tudi ponudniki drugih dobrot in ročnih ter umetniških obrti. Dogodek bi moral sprva potekati tudi danes, a so ga zaradi slabe vremenske napovedi odpovedali.