Članice EU dokončno potrdile nova pravila za preprečevanje pranja denarja

Bruselj, 30. maja - Članice EU so danes dokončno potrdile nova pravila, namenjena učinkovitejšemu boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Nova zakonodaja prinaša enotnejša pravila na ravni unije, ki bodo po novem veljala tudi za sektor kriptovalut in nogometne klube. Gotovinska plačila pa bodo omejena na največ 10.000 evrov, so sporočili s Sveta EU.