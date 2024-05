V CD po sedmih letih Magdalena Reiter z novo solo predstavo

Ljubljana, 30. maja - Koreografinja, plesalka in pedagoginja Magdalena Reiter se po skoraj sedmih letih od zadnje predstave v Cankarjevem domu (CD) tokrat vrača s solo projektom Ponaredki, odtisi in drugi vdori. V novi predstavi se odmika od strogo koreografske in fizične obravnave telesa ter gledalcu predstavlja nekakšen uprizoritveni hibrid, so zapisali v CD.