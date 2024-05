Zaradi praznika v sosednjih državah prihaja do zastojev na cestah

Ljubljana, 30. maja - Zaradi praznika v Nemčiji in Avstriji je na slovenskih cestah nekoliko povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški, poroča prometnoinformacijski center. O najdaljših zastojih trenutno poročajo s štajerske avtoceste pred Trojanami proti Ljubljani, kjer prihaja do 45-minutnih zamud, saj občasno zapirajo predore.

Na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani se pot trenutno podaljša za 15 minut, saj tudi tam občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani pa na posameznih odsekih prihaja do zamud od 10 do 15 minut.

Kot še poroča prometnoinformacijski center, do zastojev prihaja tudi na zahodni in južni ljubljanski obvoznici v smeri Kopra ter na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, gost pa je tudi promet na cestah Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper.

V Katoliški cerkvi danes obeležujejo praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, imenovan tudi telovo. Ob tem se spominjajo Jezusove navzočnosti v evharistiji, ki je središče verskega obreda. Ker je telovo med drugim v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan, je ponekod močno povečan promet.