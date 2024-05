V Steklenem atriju Magistrata svetlobna instalacija Glivonožcev

Ljubljana, 30. maja - V Steklenem atriju Mestne hiše bodo zvečer na ogled postavili svetlobno instalacijo Glivonožci. Razstava je nastala pod okriljem Pionirskega doma, mentorstvom Nine Koželj in v sodelovanju z mikologinjo Katarino Grabnar Apostolides, ki je udeleženke tečaja kiparstva za odrasle pospremila v večerni gozd, v katerem so raziskovale s pomočjo UV svetilk.