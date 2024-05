Olympiacosu konferenčna liga

Atene, 29. maja - Nogometaši pirejskega Olympiacosa so zmagovalci tretje izvedbe konferenčne lige. V finalu so v Atenah, na stadionu Aeka, po podaljšku z 1:0 premagali Fiorentino iz Firenc, tekmo je v 116. minuti odločil gol maroškega napadalca Ayouba El Kaabija. To je prva evropska lovorika za Olympiacos in nasploh za grški nogomet.