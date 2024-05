ZDA naj bi že do konca leta prejele nov par pand iz Kitajske

Washington, 29. maja - Kitajska bo do konca leta v ZDA poslala nov par pand, sta danes v skupnem sporočilu javila ameriška prva dama Jill Biden in živalski vrt v Washingtonu. Lansko jesen so ob izteku pogodbe o izposoji tri pande zapustili ameriško prestolnico, prihod novih pa številni vidijo kot znak otoplitve med državama.