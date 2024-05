ConocoPhillips v prevzem rivala Marathon Oil

New York, 29. maja - Ameriški naftni velikan ConocoPhillips je danes sporočil, da bo prevzel tekmeca Marathon Oil, ki se ukvarja z raziskovanjem in proizvodnjo nafte in zemeljskega plina. Prevzem je vreden 22,5 milijarde dolarjev (slabih 21 milijard evrov), vključno s poplačilom dolga v višini 5,4 milijarde dolarjev.