Nemški gradbeniki dosegli kolektivni dogovor o plačah

Frankfurt, 29. maja - Sindikat IG BAU in delodajalci so za približno 930.000 zaposlenih v nemški gradbeni industriji v tretjem tednu stavke dosegli kolektivni dogovor o plačah. V naslednjih treh letih naj bi tako prišlo do popolne uskladitve plač po celotni Nemčiji. Vodja sindikata Robert Feiger je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dogovor ocenil kot uspešnega.