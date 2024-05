Flick tudi uradno prevzel vajeti nogometne Barcelone

Barcelona, 29. maja - Nekdanji selektor nemške nogometne reprezentance in münchenskega Bayerna Hansi Flick je danes tudi uradno postal trener katalonskega velikana Barcelone, je sporočil klub. S tem so pri blaugrani potrdili namige, da bo prav Flick zamenjal Xavija Hernandeza, ki je po koncu sezone ostal brez službe. Flick bo trener blaugrane do junija 2026.