Za prenos naprednih zdravil iz laboratorija k bolniku po mnenju strokovnjakov potrebno sodelovanje

Ljubljana, 29. maja - Strokovnjaki so danes na okrogli mizi Centra za tehnologije genskih in celičnih terapij spregovorili o regulaciji naprednih zdravil. Strinjali so se, da je prenosu naprednih zdravil iz laboratorija k bolniku dolgotrajen proces, ki traja vrsto let in zahteva tesno sodelovanje proizvajalcev zdravil, zdravnikov in bolnikov.