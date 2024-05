Režiser Slijepčević za STA: Cannski zmagovalec kot razmislek o manjšinah

pogovarjala se je dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Zagreb, 30. maja - Hrvaški scenarist in režiser z zlato palmo nagrajenega kratkega filma Mož, ki ni mogel molčati Nebojša Slijepčević je v junaški zgodbi posameznika prepoznal alegorijo današnjega časa in nasilja do manjšin, kar ga je navdihnilo, da posname film, je povedal v pogovoru za STA. Posebej je izpostavil tudi prispevek slovenskega direktorja fotografije.