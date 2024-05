Letos štiri prejemnice Pomurske raziskovalne nagrade

Murska Sobota, 29. maja - Pomurska izobraževalna fundacija (PIF) je danes podelila pomurske raziskovalne nagrade. Za najboljša magistrska dela so jih prejele Špela Kovačič, Martina Lebar in Polona Kovačič, za doktorsko disertacijo pa Monika Sobočan. Predsednik uprave PIF Mitja Slavinec je povedal, z nagrado opozarjajo na vrednoti znanja in odličnosti v znanju.