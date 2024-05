Ljubljana, 29. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometnih nesreč oviran promet na pomurski avtocesti med Turniščem in razcepom Dolga vas proti Lendavi, na cesti Ljubljana-Medvode pri Stanežičah ter v Ljubljani na Litijski cesti med Kajuhovo in Roško cesto in v križišču med Topniško in Šmartinsko.