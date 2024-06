Slovenski uporabniki mobilne telefonije v prvem četrtletju potovali v 166 držav

Ljubljana, 2. junija - Slovenski uporabniki mobilne telefonije so v prvem letošnjem četrtletju kot večdnevni ali enodnevni obiskovalci potovali v 166 držav. Največ jih je potovalo na Hrvaško, sledili sta Italija in Avstrija. Slovenijo so medtem po podatkih državnih statistikov obiskali uporabniki iz 132 držav, največ iz Italije.