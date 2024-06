Po mokrem maju se začenja meteorološko poletje

Ljubljana, 1. junija - Po zelo mokrem in nekoliko nadpovprečno toplem maju se danes začenja meteorološko poletje. V prvem poletnem tednu se obetajo plohe in nevihte, ki so bile skoraj vsak dan tudi maja, je za STA pojasnil meteorolog na Arsu Anže Medved. Dolgoročne napovedi za junij, julij in avgust pa kažejo, da bodo temperature nekoliko nadpovprečne.