Slovenske novice: Vozniku traktorja po povzročitvi smrtne prometne nesreče 22 mesecev zapora

Novo mesto, 29. maja - Novomeško okrožno sodišče je 54-letnega voznika traktorja zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obsodilo na zaporno kazen leto in 10 mesecev zapora, poročajo Slovenske novice. 54-letnik je aprila lani na nakladalni žlici na traktorju vozil 11-letnega otroka. Med vožnjo se je žlica odprla in 11-letnik je padel s traktorja in umrl.