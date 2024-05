Vreme: Čez dan se bo zjasnilo

Ljubljana, 29. maja - Dopoldne bo dež ponehal, od severozahoda se bo postopno jasnilo. Burja bo dopoldne ponehala. Popoldne se bo razvijala kopasta oblačnost, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna kratkotrajna megla, čez dan pa se bo od zahoda znova pooblačilo. Padavine se bodo postopno širile proti vzhodu, vmes bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad Alpami se je prehodno vzpostavilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda se Alpam bliža nova vremenska fronta. Z vetrom severnih smeri v višinah k nam doteka prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes čez dan se bo delno razjasnilo tudi v krajih vzhodno in južno od nas. Popoldne v Alpah in Kvarnerju ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo v krajih vzhodno od nas sprva še delno jasno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden. V četrtek čez dan bo vremenska obremenitev naraščala.