Dallas kljub trojnemu dvojčku Dončića na četrti tekmi prekratek proti Minnesoti

Dallas, 29. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so na četrti tekmi konferenčnega finala proti Minnesota Timberwolves zapravili prvo zaključno žogico za uvrstitev v veliki finale severnoameriške lige NBA. Minnesota je bila boljša s 105:100. Slovenski as pri Dallasu Luka Dončić je dosegel trojni dvojček z 28 točkami, 15 skoki in 10 podajami, a ni bil pri pravem metu.