Zaradi prometne nesreče zaprta dolenjska avtocesta

Trebnje, 28. maja - Dolenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Novemu mestu, poroča prometnoinformacijski center. Osebna vozila so pri priključku Bič preusmerjena na vzporedno cesto. Nastal je daljši zastoj, zamuda za voznike je približno 40 do 50 minut.