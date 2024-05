Vlada potrdila financiranje nadzidave in obnove Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana

Ljubljana, 28. maja - Vlada je potrdila financiranje nadzidave in obnove srednje in višje strokovne šole Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana v okviru veljavnega načrta razvojnih programov za obdobje 2024-2027, so sporočili po seji vladnih odborov. Namen investicije je predvsem rešitev prostorske stiske šole. Projekt je vreden okoli 1,33 milijona evrov.