Gruzijski poslanci dokončno potrdili sporni zakon o tujem vplivu

Tbilisi, 28. maja - Gruzijski parlament je kljub večtedenskim množičnim protestom in vetu predsednice države Salome Zurabišvili danes dokončno sprejel zakon o tujem vplivu, ki zaostruje nadzor nad civilno družbo. Poslanci so ga podprli s 84 glasovi proti štirim kljub kritikam Evropske unije in ZDA ter opozorilom, da Gruzijo oddaljuje od unije.