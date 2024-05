Potrošniško razpoloženje glede gospodarstva v ZDA po treh mesecih znova navzgor

New York, 28. maja - Po treh mesecih nazadovanja se je vrednost indeksa potrošniškega zaupanja v gospodarstvo ZDA maja povišala z aprilskih 97,5 točke na 102 točki, so sporočili iz newyorške organizacije Coinference Board. Rezultat je presenetil analitike, ki so pričakovali nov padec indeksa, je poročal časnik Wall Street Journal.