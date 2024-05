Na Ljubljanski borzi v ospredju delnice NLB

Ljubljana, 28. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,43 odstotka na 1494,83 točke. K rasti je pripomogla zlasti podražitev delnic Krke in NLB. Borzni posredniki so ustvarili za 1,72 milijona evrov prometa, največ z delnicami NLB. Precej zanimanja je bilo tudi za Krkine in Petrolove delnice.