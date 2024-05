Konvoj tovornih vozil za izredni prevoz vozil brez dovoljenj

Ljubljana, 28. maja - Ljubljanski prometni policisti so minuli teden na gorenjski avtocesti ustavili konvoj tovornih vozil za izredni prevoz, ki je vozil brez predpisanih dovoljenj. Vozila so izločili iz prometu, voznikom in pravnim osebam pa izdali globe, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.