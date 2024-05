Hafner ostaja trener ACH Volleya

Ljubljana, 28. maja - Iz tabora aktualnih slovenskih prvakov, odbojkarjev ACH Volleyja, so sporočili, da so za eno leto podaljšali sodelovanje s trenerjem Matjažem Hafnerjem, ki je ekipo prevzel ob zaključku pretekle sezone, ko je zamenjal Radovana Gačiča in v končnici prvenstva našel zmagovalni ritem.