V Kopru ta teden zadnje veliko mednarodno gimnastično tekmovanje pred olimpijskimi igrami

Koper, 28. maja - Po enoletnem premoru bo Slovenija spet gostila gimnastično tekmo svetovnega pokala. Tradicionalno tekmovanje bo tudi letos v Kopru, kjer se bodo zbrali vrhunski telovadci in telovadke. Med njimi bodo tudi nosilci olimpijskih odličij in medalj s svetovnega in evropskega prvenstva. Slovenija bo imela na tekmovanju osem predstavnikov.